***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:49
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001
Transferler
381.622 51.379.852 -51.761.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.591 12.941.475 1.430.186 14.389.252 14.389.252
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 -31.952 24.737.550 2.879.541 135.699.359 1.430.186 277.260.253 277.260.253
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 18.430 66.691.483 2.879.541 135.699.359 30.986.565 348.820.947 348.820.947
Transferler
205.234 30.781.331 -30.986.565 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.201 37.537.273 1.265.626 38.758.698 38.758.698
Dönem Sonu Bakiyeler
111.600.000 676.686 268.883 -25.771 104.228.756 3.084.775 166.480.690 1.265.626 387.579.645 387.579.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.212.655 5.633.435
Dönem Karı (Zararı)
1.265.626 1.430.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.265.626 1.430.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.731.685 1.431.555
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 160.379 147.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.396.222 2.836.432
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 118.208 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.278.014 2.836.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-174.741 19.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 70.259 -45.273
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-245.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 64.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.650.175 -1.571.908
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.642.929 -1.476.217
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 201.524 218.960
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -208.770 -314.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.655.582 1.549.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.789.162 -2.734.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.710.795 -2.570.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-25 alış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.058.680 4.793.402
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.672.663 -977.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-25 -3.386.017 5.770.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -39.915 -420.352
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 12.759 17.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.657 210.798
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.182 340.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-25 -81.475 -129.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.222 2.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.395.185 -320.931
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -42.859
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-25 1.395.185 -278.072
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -86.334 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.658.271 4.410.816
Ödenen Faiz
22 0 0
Alınan Faiz
20 1.642.929 1.177.998
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -197.313 44.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.857.607 -6.499.758
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 -6.482.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.607 -16.951
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -157.607 -16.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.700.000 0
FRİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.070.262 -866.323
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.739.982 925.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-330.280 58.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 632.618 143.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 302.338 202.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 302.338 632.618
Finansal Yatırımlar
6 16.167.594 22.445.608
Ticari Alacaklar
9.314.028 5.634.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 9.096.550 5.378.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 217.478 255.580
Diğer Alacaklar
17.103.086 10.044.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 13.569.049 9.896.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.534.037 148.020
Stoklar
9 3.334.630 3.294.715
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.133.968 1.146.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 17.057 17.057
ARA TOPLAM
47.372.701 43.214.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.372.701 43.214.948
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 1.213 1.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 353.563.511 318.066.220
Maddi Duran Varlıklar
3.743.540 3.746.312
Binalar
3.454.048 3.499.101
Taşıtlar
63.161 149.420
Mobilya ve Demirbaşlar
226.331 97.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 234 653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
357.308.498 321.814.398
TOPLAM VARLIKLAR
404.681.199 365.029.346
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
81.438 170.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 36.829 45.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.609 124.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 24.950 23.728
Diğer Borçlar
1.485.185 287.313
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.485.185 287.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 58.241 144.575
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.164.981 15.374.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 66.239 30.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.098.742 15.343.742
ARA TOPLAM
16.814.795 16.000.119
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.814.795 16.000.119
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
90.000 90.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 90.000 90.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.759 118.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 196.759 118.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.759 208.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.101.554 16.208.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
387.579.645 348.820.947
Ödenmiş Sermaye
18 111.600.000 111.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 676.686 676.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.471.868 66.978.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
243.112 287.313
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.771 18.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
104.228.756 66.691.483
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.084.775 2.879.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.480.690 135.699.359
Net Dönem Karı veya Zararı
1.265.626 30.986.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
387.579.645 348.820.947
TOPLAM KAYNAKLAR
404.681.199 365.029.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 8.989.798 4.732.194 4.035.203 2.269.233
Satışların Maliyeti
19 -181.938 -138.610 -181.938 -138.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.807.860 4.593.584 3.853.265 2.130.623
BRÜT KAR (ZARAR)
8.807.860 4.593.584 3.853.265 2.130.623
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.979.814 -1.767.792 -2.123.080 -871.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.031.089 3.008.678 1.136.721 1.113.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.583.280 -4.404.284 -3.080.611 -3.112.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.275.855 1.430.186 -213.705 -739.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.275.855 1.430.186 -213.705 -739.246
Finansman Giderleri
22 -10.229 0 -6.297 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 24 0,01130000 0,01440000 -0,00200000 -0,00660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.201 17.591 -1.906 22.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.201 17.591 -1.906 22.924
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.537.273 12.941.475 25.299.888 8.482.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.537.273 12.941.475 25.299.888 8.482.564
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.493.072 12.959.066 25.297.982 8.505.488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.758.698 14.389.252 25.077.980 7.766.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
38.758.698 14.389.252 25.077.980 7.766.242
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056849
BIST