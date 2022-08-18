***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 676.686 268.883 -49.543 11.796.075 2.497.919 115.433.714 51.761.474 262.871.001 262.871.001Transferler381.622 51.379.852 -51.761.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.591 12.941.475 1.430.186 14.389.252 14.389.252Sermaye Arttırımı39.600.000 -8.485.793 -31.114.207 0Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 -31.952 24.737.550 2.879.541 135.699.359 1.430.186 277.260.253 277.260.253Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 18.430 66.691.483 2.879.541 135.699.359 30.986.565 348.820.947 348.820.947Transferler205.234 30.781.331 -30.986.565 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.201 37.537.273 1.265.626 38.758.698 38.758.698Dönem Sonu Bakiyeler111.600.000 676.686 268.883 -25.771 104.228.756 3.084.775 166.480.690 1.265.626 387.579.645 387.579.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.212.655 5.633.435Dönem Karı (Zararı)1.265.626 1.430.186Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.265.626 1.430.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.731.685 1.431.555Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 160.379 147.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.396.222 2.836.432Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-25 118.208 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 6.278.014 2.836.432Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-174.741 19.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 70.259 -45.273Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-245.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 0 64.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 -1.650.175 -1.571.908Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.642.929 -1.476.217Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7-25 201.524 218.960Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7-25 -208.770 -314.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.655.582 1.549.075Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.789.162 -2.734.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.710.795 -2.570.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-25 alış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.058.680 4.793.402İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.672.663 -977.518İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-25 -3.386.017 5.770.920Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -39.915 -420.352Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 12.759 17.650Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.657 210.798İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.182 340.367İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-25 -81.475 -129.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.222 2.806Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.395.185 -320.931İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 0 -42.859İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-25 1.395.185 -278.072Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -86.334 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.658.271 4.410.816Ödenen Faiz22 0 0Alınan Faiz20 1.642.929 1.177.998Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -197.313 44.621YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.857.607 -6.499.758Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 -6.482.807Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-157.607 -16.951Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -157.607 -16.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.700.000 0FRİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.070.262 -866.323Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.739.982 925.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-330.280 58.881DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 632.618 143.248DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 302.338 202.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 302.338 632.618Finansal Yatırımlar6 16.167.594 22.445.608Ticari Alacaklar9.314.028 5.634.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 9.096.550 5.378.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 217.478 255.580Diğer Alacaklar17.103.086 10.044.406İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-25 13.569.049 9.896.386İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.534.037 148.020Stoklar9 3.334.630 3.294.715Peşin Ödenmiş Giderler10 1.133.968 1.146.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 17.057 17.057ARA TOPLAM47.372.701 43.214.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.372.701 43.214.948DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.213 1.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 353.563.511 318.066.220Maddi Duran Varlıklar3.743.540 3.746.312Binalar3.454.048 3.499.101Taşıtlar63.161 149.420Mobilya ve Demirbaşlar226.331 97.791Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 234 653TOPLAM DURAN VARLIKLAR357.308.498 321.814.398TOPLAM VARLIKLAR404.681.199 365.029.346KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar81.438 170.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-25 36.829 45.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 44.609 124.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 24.950 23.728Diğer Borçlar1.485.185 287.313İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 1.485.185 287.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 58.241 144.575Kısa Vadeli Karşılıklar15.164.981 15.374.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 66.239 30.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.098.742 15.343.742ARA TOPLAM16.814.795 16.000.119TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.814.795 16.000.119UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar90.000 90.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 90.000 90.000Uzun Vadeli Karşılıklar196.759 118.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 196.759 118.280TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.759 208.280TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.101.554 16.208.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar387.579.645 348.820.947Ödenmiş Sermaye18 111.600.000 111.600.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 676.686 676.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)104.471.868 66.978.796Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)243.112 287.313Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.771 18.430Yabancı Para Çevrim Farkları104.228.756 66.691.483Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.084.775 2.879.541Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları166.480.690 135.699.359Net Dönem Karı veya Zararı1.265.626 30.986.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR387.579.645 348.820.947TOPLAM KAYNAKLAR404.681.199 365.029.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 8.989.798 4.732.194 4.035.203 2.269.233Satışların Maliyeti19 -181.938 -138.610 -181.938 -138.610TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.807.860 4.593.584 3.853.265 2.130.623BRÜT KAR (ZARAR)8.807.860 4.593.584 3.853.265 2.130.623Genel Yönetim Giderleri20 -2.979.814 -1.767.792 -2.123.080 -871.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.031.089 3.008.678 1.136.721 1.113.737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -10.583.280 -4.404.284 -3.080.611 -3.112.001ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.275.855 1.430.186 -213.705 -739.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.275.855 1.430.186 -213.705 -739.246Finansman Giderleri22 -10.229 0 -6.297 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246DÖNEM KARI (ZARARI)1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.265.626 1.430.186 -220.002 -739.246Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Zarar 24 0,01130000 0,01440000 -0,00200000 -0,00660000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.201 17.591 -1.906 22.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.201 17.591 -1.906 22.924Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar37.537.273 12.941.475 25.299.888 8.482.564Yabancı Para Çevrim Farkları37.537.273 12.941.475 25.299.888 8.482.564DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.493.072 12.959.066 25.297.982 8.505.488TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.758.698 14.389.252 25.077.980 7.766.242Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları38.758.698 14.389.252 25.077.980 7.766.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056849BIST