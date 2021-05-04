***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihinin Değişmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni COVİD - 19 sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı alınmış ve bu karar uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları ile tam kapanma tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurul toplantılarının tam kapanma dönemini müteakip yapılacak şekilde tedbirler alınması ve bakanlık temsilcisi atama taleplerinin de tam kapanma tarihleri arasında karşılanmaması hususu talimatı verildiğinden.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.05.2021Genel Kurul Tarihi 09.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.761.474,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.632.435,92TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 381.621,80TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.379.852,20TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.250.814,12TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,6 - Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifa ve atamaların TTK 363. Maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,12 - Şirketimizin 2021 yılında yapılabST