***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiŞehirlerarası Otobüs Terminaliİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSamsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı Mh. 5.111,96 m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/03/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%8,07Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 70.000.-TL + KDVAyni Hak Bedeli ve KoşullarıYokİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,30Karşı TarafAnadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/03/2021Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2020 Tarih ve Özel 2020-1371 / Revize 19.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar77.625 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiCovid-19 salgını sebebiyle kira bedeli değişmeden aylık 70.000.-TL + KDV olarak devam edilecektir.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı mah.adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, mevcut kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.'nin kira sözleşmesinin 09.03.2021 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve devam etmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle kira bedelinin değişmeden aylık 70.000.-TL + KDV olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918850BIST