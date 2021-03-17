***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
17.03.2021 18:10
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Şehirlerarası Otobüs Terminali
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı Mh. 5.111,96 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/03/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,07
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 70.000.-TL + KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
Yok
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,30
Karşı Taraf
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/03/2021
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.12.2020 Tarih ve Özel 2020-1371 / Revize 19.02.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
77.625 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Covid-19 salgını sebebiyle kira bedeli değişmeden aylık 70.000.-TL + KDV olarak devam edilecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı mah.adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, mevcut kiracısı Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.'nin kira sözleşmesinin 09.03.2021 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına ve devam etmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle kira bedelinin değişmeden aylık 70.000.-TL + KDV olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918850
BIST