***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBilet Satış Bürosuİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMersin İli Tarsus ilçesi Fevziçakmak mah.4811 ada 4 parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesinde konumlu 11-12-15-16 nolu bağımsız bölümler -her bir bağımsız bölüm 35 m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.05.2023İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,28Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 8.014,00 + KDV Aylık Nakit ÖdemelerleAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,025Karşı TarafMetro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/05/2022Kira Süresi1 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.12.2022 / 2022-1133Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarHer bir bağımsız bölüm için aylık 1.500+kdvİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonucun üstünde gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarMersin ili Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak mahallesi 4811 ada 4 parsel üzerinde bulunan Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde konumlu zemin kat 11,12,15,16 bağımsız bölüm numaralı dublex bilet satış bürolarının 27.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıllığına aylık toplam 8.014,00 TL + kdv bedelle Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve TİC. A.Ş.'ye kiraya verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154199BIST