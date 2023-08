***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeskenİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mah.Metrocity C blok , 243m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25.08.2023İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%2,55Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 75.000 TL + KDV - 3 er aylık nakit ödemelerleAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,17Karşı TarafTakashi UsuıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/08/2023Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası29.12.2022-2022-1124Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar56.000 + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporunda bulunan değerin üstünde gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli ,Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 1946 Ada 132 nolu parselde bulunan Metrocity C blok 5.katta konumlu 316 bağımsız bölüm numaralı dairenin 25.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, aylık 75.000 TL+Kdv bedelle eşyalı olarak Sn.Takashı Usuı'ye kiraya verilmesine,Kira ödemesini 3'er aylık nakit ödemelerle alınmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189780BIST