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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

25.08.2023 19:35
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesi


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mesken
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mah.Metrocity C blok , 243m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.08.2023
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,55
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 75.000 TL + KDV - 3 er aylık nakit ödemelerle
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,17
Karşı Taraf
Takashi Usuı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/08/2023
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.12.2022-2022-1124
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
56.000 + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporunda bulunan değerin üstünde gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli ,Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 1946 Ada 132 nolu parselde bulunan Metrocity C blok 5.katta konumlu 316 bağımsız bölüm numaralı dairenin 25.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, aylık 75.000 TL+Kdv bedelle eşyalı olarak Sn.Takashı Usuı'ye kiraya verilmesine,
Kira ödemesini 3'er aylık nakit ödemelerle alınmasına karar verilmiştir. 
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189780


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Tam 11.006 11.176 75,00  
Yarım 5.520 5.610 38,00  
Çeyrek 2.751 2.805 19,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 0,10  
Gümüş Gr. 20,65 20,66 0,71  
B. Petrol 84,68 84,68 1,32  
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