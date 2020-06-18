***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 18:14
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.06.2020 tarihinde tarafımızca yapılan açıklamaya ilişkin olarak Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC, Gürcistan borsasında halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Tbc Capital LLC ile halka arza aracılık sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851863
BIST
18:00112.536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.596,12
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:006,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:007,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:00379,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 379,70
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.070.389
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.347.887
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.150.425
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,54
|100.521.899
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.801.078
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.407.807
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|MIPAZ
|4,12
|73.421.283
|% -9,65
|
|KRDMD
|3,04
|2.289.530.125
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|ASELS
|32,54
|930.527.938
|% 2,20
|
|TKFEN
|16,44
|910.105.667
|% 3,92
|
|PETKM
|4,03
|804.978.796
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,04
|2.289.530.125
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,91
|542.389.103
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,34
|345.806.679
|% -0,74
|
|IHLGM
|1,56
|383.517.229
|% 1,30
|
|PETKM
|4,03
|804.978.796
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4831
|8,5256
|% -0,98
|
|Frank
|7,1760
|7,2192
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|-0,70
|
|Tam
|2.536
|2.551
|-0,70
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|-0,40
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,58
|
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