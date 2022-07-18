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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.07.2022 18:16
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 18.07.2022 tarih 2022/24 sayılı kararı ile,
Şirket portföyünde yer alan Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Mahallesinde 320 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan R blok 1 Nolu, dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümün satışa çıkarılmasına ve satış işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045931


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Çeyrek 1.587 1.616 -16,00  
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