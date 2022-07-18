***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.07.2022 tarih 2022/24 sayılı kararı ile,Şirket portföyünde yer alan Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Mahallesinde 320 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan R blok 1 Nolu, dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümün satışa çıkarılmasına ve satış işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045931BIST