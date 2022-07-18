***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 18:16
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 18.07.2022 tarih 2022/24 sayılı kararı ile,
Şirket portföyünde yer alan Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Mahallesinde 320 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan R blok 1 Nolu, dubleks mesken nitelikli bağımsız bölümün satışa çıkarılmasına ve satış işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045931
BIST
17:592.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 68,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
17:5917,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0672
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
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17,5132
En Düşük
17,2771
17:5917,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2431
|Açılış
|: 17,7600
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|Önceki Kapanış
|: 17,6500
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17,8209
En Düşük
17,4486
17:59961,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,82
|Açılış
|: 961,69
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|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|9,24
|160.931.114
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.375.685
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.480.799
|% 9,97
|
|SELGD
|4,97
|2.467.110
|% 9,96
|
|TMSN
|34,46
|297.505.221
|% 9,96
|
|GESAN
|47,30
|306.130.881
|% -8,07
|
|SILVR
|20,50
|73.905.919
|% -6,99
|
|DOBUR
|43,40
|8.831.281
|% -6,87
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,50
|171.936.090
|% -6,35
|
|THYAO
|49,84
|4.197.284.661
|% 3,96
|
|EREGL
|27,40
|1.593.161.570
|% 5,55
|
|SISE
|20,68
|1.519.261.367
|% 1,67
|
|ODAS
|3,50
|1.071.557.347
|% 7,36
|
|SASA
|41,08
|1.025.992.420
|% 3,58
|
|ODAS
|3,50
|1.071.557.347
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,97
|663.936.765
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|731.909.085
|% 5,02
|
|AKBNK
|8,26
|703.198.965
|% 4,42
|
|THYAO
|49,84
|4.197.284.661
|% 3,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4404
|17,4671
|% 0,39
|
|Euro
|17,7472
|17,7945
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,9204
|21,0254
|% 1,64
|
|Frank
|17,8442
|17,9517
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6316
|4,6549
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,39
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.515
|6.624
|-80,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
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17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem