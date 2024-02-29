***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 14:38
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Bağcılar Mahallesi, Dağyolualtı mevkiinde gerçekleştirilen Selvi Park Evleri projesindeki 14 adet bağımsız bölümün satın alım işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252981
BIST
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15:259.176
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 113,36
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
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9.089
En Yüksek
9.196
15:2531,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2533,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0829
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
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34,0964
En Düşük
33,7735
15:252.036,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,62
|Açılış
|: 2.036,96
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|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
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2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ISYAT
|12,10
|59.218.313
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.489.328
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.022.919
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|762.631.155
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.595.976
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,80
|373.209.063
|% -7,12
|
|PKENT
|367,50
|259.355.530
|% -6,43
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|THYAO
|280,50
|5.756.052.127
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.170.216.791
|% 1,11
|
|MIATK
|75,45
|3.486.263.158
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,60
|3.389.058.460
|% 8,33
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,03
|1.605.388.647
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,46
|1.621.100.842
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.289.434.371
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,47
|502.575.589
|% 0,74
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2229
|31,2288
|% 0,09
|
|Euro
|33,8614
|33,9358
|% 0,24
|
|Sterlin
|39,3502
|39,5475
|% -0,09
|
|Frank
|35,3149
|35,5277
|% -0,15
|
|Riyal
|8,2997
|8,3414
|% 0,06
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,84
|939,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,18
|2.029,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:25
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15:40MIATK
Yüzde 5.82 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 930, 051 adet işlem
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 4 artarak (% 0.86 ) 9, 688
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15:39XU100
Endeks 9, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 85, 205.00 milyon TL de
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15:39ULUSE
Yüzde 4.64 oranında artışla 169.30 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 234 adet işlem
-
15:37MOBTL
Yüzde 4.57 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 262, 344 adet işlem