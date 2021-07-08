***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2021 11:22
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceren DEŞEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 11.01.2017 0 212 344 12 88 cdesen@avrasyagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Ertan YAZICI Mali İşler Müdürü 01.02.2020 0 212 344 12 88 ertanyazici@avrasyagyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948404
BIST
11:181.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:188,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:1810,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0790
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:18506,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,79
|Açılış
|: 506,48
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TUREX
|11,57
|9.863.876
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|MAKTK
|2,92
|36.608.668
|% 6,57
|
|PINSU
|7,49
|4.140.700
|% 6,54
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.045.660
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,75
|16.764.742
|% -9,51
|
|KATMR
|3,22
|39.140.578
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|127,70
|41.364.972
|% -5,55
|
|GARAN
|8,65
|243.966.796
|% -0,92
|
|THYAO
|13,77
|172.571.266
|% -0,58
|
|PETKM
|5,35
|166.427.245
|% -0,19
|
|BIOEN
|27,94
|111.291.252
|% 4,72
|
|FENER
|38,46
|103.844.196
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.752.671
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|51.830.128
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|62.786.352
|% -3,47
|
|PETKM
|5,35
|166.427.245
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|65.747.482
|% -0,44
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7190
|8,7215
|% 0,42
|
|Euro
|10,3137
|10,3188
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9617
|12,0217
|% 0,08
|
|Frank
|9,4254
|9,4821
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% 0,30
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|4,72
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,38
|72,38
|-1,05
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 775.00 milyon TL de
-
11:24KATMR
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 281 adet işlem
-
11:23AGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 100, 820 adet işlem
-
11:22ERBOS
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 128.00 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 971 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KRDMD, TTKOM