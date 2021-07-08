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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2021 11:22



***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceren DEŞEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 11.01.2017 0 212 344 12 88 cdesen@avrasyagyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Ertan YAZICI Mali İşler Müdürü 01.02.2020 0 212 344 12 88 ertanyazici@avrasyagyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948404


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 9.863.876 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
MAKTK 2,92 36.608.668 % 6,57  
PINSU 7,49 4.140.700 % 6,54  
VKFYO 7,50 249.615 % 5,78  
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Dolar 8,7190 8,7215 % 0,42  
Euro 10,3137 10,3188 % 0,67  
Sterlin 11,9617 12,0217 % 0,08  
Frank 9,4254 9,4821 % 0,87  
Riyal 2,3159 2,3275 % 0,30  
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11:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 4,72  
Altın Gr. 506 506 2,40  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,06 26,08 -0,08  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 72,38 72,38 -1,05  
Seans Raporu 11:16
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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