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***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2023 11:16
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu Hilal KAPLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 03.07.2023 0 212 344 12 88 info@avrasyagyo.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Musa MUTLU Yatırımcı İlişkileri Elemanı 01.11.2022 0 212 344 12 88 musamutlu@avrasyagyo.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165054


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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,04 144.907.721 % 91,19  
YAYLA 6,27 26.148.731 % 10,00  
OYAYO 14,08 7.756.856 % 10,00  
VKFYO 34,54 30.382.123 % 10,00  
FORTE 34,12 75.662.517 % 9,99  
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11:48 Alış Satış %  
Dolar 26,0615 26,0668 % 0,67  
Euro 28,4295 28,4514 % 0,50  
Sterlin 32,9924 33,1578 % 0,62  
Frank 28,9796 29,1542 % 0,64  
Riyal 6,9292 6,9639 % 0,58  
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11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 6,07  
Altın Gr. 1.614 1.614 12,97  
Cumhuriyet 10.716 10.878 29,00  
Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.182 5.312 2,00  
Çeyrek 2.599 2.656 1,00  
Gümüş.Ons 22,91 22,94 0,02  
Gümüş Gr. 19,19 19,21 0,11  
B. Petrol 75,11 75,11 0,46  
Seans Raporu 11:48
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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