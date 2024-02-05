Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2024 18:24
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üye Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Galip Öztürk Turizm Yat.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi- Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş- Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Atlas Menkul Kıymetler Yat.Ort- Yönetim Kurulu Üyesi-Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
HASAN TUNCAY EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil - Upfield Mena şirketinde Finans Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031271 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Komite Başkanı -Riskin Erken Saptanması Komitesi/Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi/Komite Üyesi
AHMET SERPİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.06.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155736 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.02.2024 İcrada Görevli Değil - Metro Portföy Yönetimi A.Ş.'de Portföy Yöneticisi - Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246937


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:068.777
Değişim :  1,28% |  111,02
Açılış :  8.717  
Önceki Kapanış :  8.666  
En Düşük
8.695 En Yüksek
8.784
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 237,60 328.054.000 % 10,00  
SURGY 56,65 1.013.633.445 % 10,00  
MEGMT 55,00 1.085.841.267 % 10,00  
MIATK 49,72 2.015.786.949 % 10,00  
DOFER 50,05 236.773.313 % 10,00  
daha fazla
18:06 Alış Satış %  
Dolar 30,5562 30,5630 % 0,24  
Euro 32,8510 32,8665 % -0,25  
Sterlin 38,1999 38,3915 % -0,57  
Frank 34,9739 35,1846 % -0,22  
Riyal 8,1236 8,1644 % 0,19  
daha fazla
18:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,33 22,37 % 0,66  
Platin 898,88 900,39 % 0,66  
Paladyum 955,86 959,89 % 0,66  
Brent Pet. 77,94 77,94 % 0,66  
Altın Ons 2.025,56 2.025,93 % 0,66  
Seans Raporu 18:06
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru