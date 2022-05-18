***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.05.2022 tarihli toplantısındaa) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Hasan Tuncay EROL'un Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hasan Tuncay EROL'un Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Hasan Tuncay EROL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Mehmet ERDOĞAN'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN'ın ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031307BIST