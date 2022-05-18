***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.05.2022 19:30
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.05.2022 tarihli toplantısında
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Hasan Tuncay EROL'un Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hasan Tuncay EROL'un Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Hasan Tuncay EROL ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Mehmet ERDOĞAN'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN'ın ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Hasan Tuncay EROL'un Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031307
BIST
18:052.394
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
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|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
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|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9367
|15,9495
|% 0,30
|
|Euro
|16,7098
|16,7622
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,6830
|19,7818
|% -0,67
|
|Frank
|16,0769
|16,1737
|% 0,83
|
|Riyal
|4,2357
|4,2570
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|7,13
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,00
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|B. Petrol
|110
|110
|-2,24
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Seans Raporu
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17:59DOGUB
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
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17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de