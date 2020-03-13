***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:02
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827840
BIST
10:3594.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 451,23
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:356,2826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0347
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:357,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:35321,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,71
|Açılış
|: 321,07
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,19
|5.402.142
|% 7,16
|
|RTALB
|2,93
|27.307.067
|% 6,16
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,22
|174.962.459
|% -0,57
|
|THYAO
|8,48
|141.168.727
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|94.399.056
|% 3,09
|
|YKBNK
|2,16
|53.604.275
|% 1,41
|
|AKBNK
|6,39
|48.558.544
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,16
|53.604.275
|% 1,41
|
|TSKB
|0,93
|21.308.537
|% 1,09
|
|KRDMD
|1,99
|37.585.387
|% -0,50
|
|KARSN
|1,26
|22.583.739
|% -0,79
|
|THYAO
|8,48
|141.168.727
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8750
|7,9145
|% -0,45
|
|Frank
|6,6280
|6,6679
|% -0,53
|
|Riyal
|1,6695
|1,6779
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,81
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|