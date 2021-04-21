***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 14:46
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930003
BIST
16:041.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -24,73
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
16:048,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:049,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:04468,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,09
|Açılış
|: 468,91
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.673.511
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.809.152
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.257.884
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SEYKM
|20,18
|24.458.849
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.961.888
|% -9,97
|
|PETKM
|6,45
|827.849.519
|% -1,83
|
|EREGL
|18,29
|826.195.315
|% 0,33
|
|GARAN
|6,97
|772.754.724
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,05
|493.432.458
|% -2,08
|
|THYAO
|10,91
|388.598.662
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,07
|323.139.471
|% -2,36
|
|PETKM
|6,45
|827.849.519
|% -1,83
|
|GARAN
|6,97
|772.754.724
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.697.783
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|152.280.119
|% -0,54
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1750
|8,1778
|% 0,87
|
|Euro
|9,8368
|9,8437
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,3333
|11,3902
|% 0,56
|
|Frank
|8,8666
|8,9201
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,80
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-1,21
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:18AKCNS
Yüzde -8.84 oranında düşüşle 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769, 486 adet işlem
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16:17TEKTU
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 752, 315 adet işlem
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16:16DMSAS
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 473 adet işlem
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16:15XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 76 altında . İşlem hacmi 10, 298.00 milyon TL de
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16:15VKFYO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 149 adet işlem