***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 15:36
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965522
BIST
17:001.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,41
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
17:008,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0627
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
17:0010,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0593
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
17:00495,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 495,47
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler17:00
|YEOTK
|88,55
|26.340.657
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.288.310
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.612.940
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|5.071.377
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.809.992
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|32.952.217
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.490.641
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|KRGYO
|5,09
|33.403.782
|% -8,29
|
|THYAO
|13,85
|1.351.835.537
|% 2,37
|
|GARAN
|8,81
|1.001.201.062
|% -1,23
|
|TUPRS
|113,40
|810.683.588
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,33
|602.244.079
|% -1,27
|
|SISE
|8,00
|530.847.832
|% -1,96
|
|YKBNK
|2,33
|602.244.079
|% -1,27
|
|ODAS
|1,35
|156.598.902
|% 0,75
|
|GARAN
|8,81
|1.001.201.062
|% -1,23
|
|THYAO
|13,85
|1.351.835.537
|% 2,37
|
|EKGYO
|1,78
|124.687.640
|% 0,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8800
|% 0,71
|
|Euro
|10,3686
|10,3779
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9904
|12,0505
|% -0,42
|
|Frank
|9,5171
|9,5744
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3616
|2,3734
|% 0,77
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-14,49
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-15,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|-15,17
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,34
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,78
|