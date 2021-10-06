***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:57
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967289
BIST
12:201.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,32
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:208,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:2010,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0211
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:20501,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,20
|9.945.086
|% 8,33
|
|NUGYO
|12,19
|13.726.850
|% 7,88
|
|SEYKM
|18,00
|10.774.712
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.107.204
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.326.585
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|GARAN
|9,16
|460.326.432
|% -1,29
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|TUPRS
|119,40
|355.837.239
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|201.788.076
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|ODAS
|1,42
|75.317.676
|% -1,39
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9201
|8,9256
|% 0,64
|
|Euro
|10,3058
|10,3118
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0466
|12,1070
|% 0,03
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3703
|2,3822
|% 0,59
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,92
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|0,94
|