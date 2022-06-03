***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2022 10:25
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034453
BIST
10:362.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,64
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.620
En Düşük
2.609
10:3616,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0400
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:3617,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0783
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:36989,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 989,72
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DOKTA
|26,76
|2.912.277
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|33,56
|21.383.878
|% 7,43
|
|EPLAS
|20,46
|24.242.209
|% 7,35
|
|GZNMI
|33,26
|13.987.359
|% 6,26
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|2.078.045
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,62
|121.975.638
|% -9,00
|
|AVGYO
|2,72
|4.479.835
|% -5,88
|
|MERIT
|29,20
|858.167
|% -4,76
|
|SASA
|40,76
|802.436.829
|% 1,39
|
|KARSN
|7,62
|643.803.252
|% 5,98
|
|THYAO
|49,54
|538.717.634
|% -0,12
|
|KRDMD
|15,29
|528.221.657
|% 0,39
|
|EREGL
|34,88
|502.683.164
|% 0,58
|
|KARSN
|7,62
|643.803.252
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,83
|144.215.017
|% 0,71
|
|DOHOL
|3,95
|194.991.373
|% 2,60
|
|AKBNK
|8,74
|392.109.951
|% -1,02
|
|TSKB
|2,17
|79.970.365
|% 3,33
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4905
|16,4967
|% 0,26
|
|Euro
|17,7525
|17,7816
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6786
|20,7823
|% 0,19
|
|Frank
|17,1701
|17,2735
|% 0,31
|
|Riyal
|4,3840
|4,4059
|% 0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,06
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,48
|
Seans Raporu
10:34
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