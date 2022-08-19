***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 11:59
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057048
BIST
12:403.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,31
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:4018,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:4018,2564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:401.020,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.020,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:40
|HKTM
|13,31
|988.973
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.698.871
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.555.704
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|331.049.924
|% 9,94
|
|ALARK
|47,54
|564.274.845
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,72
|21.791.018
|% -9,18
|
|OZRDN
|16,15
|9.342.856
|% -8,65
|
|ALCTL
|31,96
|48.871.959
|% -7,95
|
|GZNMI
|42,44
|275.451.788
|% -7,46
|
|THYAO
|69,30
|2.478.059.305
|% -0,50
|
|SISE
|25,54
|2.008.591.447
|% 0,16
|
|EREGL
|30,12
|1.504.302.865
|% 2,17
|
|KRDMD
|12,21
|1.420.251.239
|% 3,91
|
|TUPRS
|336,30
|1.313.709.576
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,76
|1.211.164.353
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,95
|735.594.632
|% 4,43
|
|EKGYO
|3,64
|515.874.054
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,96
|820.053.965
|% -0,57
|
|PETKM
|11,10
|1.294.253.928
|% 0,36
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0975
|18,1014
|% 0,12
|
|Euro
|18,2454
|18,2564
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,4255
|21,5330
|% -0,32
|
|Frank
|18,8432
|18,9567
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8049
|4,8290
|% 0,19
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.852
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|-1,27
|