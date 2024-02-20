***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 15:02
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250776
BIST
'
16:109.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,36
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.350
16:1030,9063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 31,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1434
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,28
|Açılış
|: 2.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TMPOL
|101,20
|93.416.726
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|292.504.813
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.635.058.480
|% 9,98
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,88
|89.351.305
|% -6,57
|
|ETYAT
|16,86
|61.570.569
|% -6,18
|
|TURSG
|52,35
|383.397.914
|% -4,82
|
|PEGYO
|21,90
|134.282.776
|% -4,78
|
|THYAO
|281,75
|8.019.859.642
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.290.146.850
|% 3,87
|
|GUBRF
|205,10
|4.587.196.349
|% 3,74
|
|EREGL
|48,68
|4.290.728.822
|% 0,75
|
|AKBNK
|43,44
|4.282.733.479
|% 4,57
|
|ZOREN
|5,95
|2.604.599.218
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.290.146.850
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,63
|1.690.401.678
|% 1,05
|
|YKBNK
|24,46
|3.404.517.178
|% 2,77
|
|AKFGY
|2,42
|282.424.017
|% 0,83
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9002
|30,9048
|% 0,21
|
|Euro
|33,4138
|33,4212
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8523
|39,0471
|% 0,31
|
|Frank
|34,9037
|35,1139
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2198
|8,2610
|% 0,26
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|910,59
|912,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,79
|979,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,80
|82,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,91
|2.027,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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