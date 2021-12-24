***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2021 09:15
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985915
BIST
12:071.844
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 38,22
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.849
En Düşük
1.809
12:0711,8324
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
|| 0,5427
|Açılış
|: 11,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,9479
En Düşük
11,1232
12:0713,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
|| 0,6503
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3642
En Düşük
12,4991
12:07695,18
En Yüksek
|Değişim
|: 5,87%
|| 38,54
|Açılış
|: 695,18
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
695,71
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:05
|NIBAS
|11,96
|35.200.151
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|9.954.225
|% 9,87
|
|OYLUM
|6,00
|8.658.068
|% 8,89
|
|OYYAT
|52,00
|16.587.289
|% 8,29
|
|TOASO
|70,20
|121.307.593
|% 7,92
|
|PRKAB
|40,44
|4.482.855
|% -9,97
|
|SNKRN
|20,26
|115.360
|% -9,96
|
|DOBUR
|72,00
|278.208
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|13.995.252
|% -9,87
|
|EPLAS
|22,40
|24.470.751
|% -7,82
|
|THYAO
|20,22
|967.759.464
|% 5,26
|
|EREGL
|27,00
|963.930.728
|% 2,35
|
|SISE
|13,24
|876.027.406
|% 2,72
|
|GARAN
|11,71
|691.413.262
|% -0,26
|
|KRDMD
|9,17
|615.742.819
|% 2,92
|
|YKBNK
|3,56
|320.555.480
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,17
|615.742.819
|% 2,92
|
|SISE
|13,24
|876.027.406
|% 2,72
|
|GARAN
|11,71
|691.413.262
|% -0,26
|
|DOHOL
|2,77
|152.029.006
|% 1,84
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7780
|11,8720
|% 5,16
|
|Euro
|13,3805
|13,4553
|% 4,85
|
|Sterlin
|15,7611
|15,8401
|% 4,34
|
|Frank
|12,8013
|12,8784
|% 4,49
|
|Riyal
|3,1332
|3,1489
|% 4,53
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,74
|
|Altın Gr.
|678
|678
|21,75
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,61
|8,63
|0,32
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:18OYYAT
Yüzde 9.54 oranında artışla 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 688 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 22 artarak (% 2.23 ) 2, 029
-
12:17XU100
Endeks 1, 842 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 9, 885.00 milyon TL de
-
12:17MEGAP
Yüzde 8.10 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 663, 155 adet işlem
-
12:17MEGAP
Yüzde 8.10 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 663, 155 adet işlem