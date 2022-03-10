***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2022 09:14
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008955
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
0
En Düşük
0
18:0514,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1045
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7530
En Düşük
14,6097
18:0516,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1430
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3971
En Düşük
16,1888
18:05938,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 938,44
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|59,25
|19.150.837
|% 0,00
|
|ISBIR
|43,80
|1.340.880
|% 0,00
|
|OZRDN
|6,29
|1.163.055
|% 0,00
|
|RODRG
|15,30
|1.067.304
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,92
|1.248.521
|% 0,00
|
|JANTS
|59,25
|19.150.837
|% 0,00
|
|ISBIR
|43,80
|1.340.880
|% 0,00
|
|OZRDN
|6,29
|1.163.055
|% 0,00
|
|RODRG
|15,30
|1.067.304
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,92
|1.248.521
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 0,00
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7105
|14,7172
|% 0,47
|
|Euro
|16,3189
|16,3606
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,3074
|19,4042
|% 0,34
|
|Frank
|15,7811
|15,8761
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-3,13
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,21
|