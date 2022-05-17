***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 09:06
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030740
BIST
10:292.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,33
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2915,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,3416
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8827
En Düşük
15,5343
10:2916,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,4261
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6663
En Düşük
16,2212
10:29925,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,62
|Açılış
|: 925,62
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ORCAY
|19,75
|65.346.509
|% 9,12
|
|TMPOL
|20,24
|30.637.266
|% 6,69
|
|IMASM
|37,58
|28.211.887
|% 6,58
|
|IHAAS
|26,88
|1.125.149
|% 5,91
|
|GZNMI
|32,80
|2.524.124
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.636.251
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|ISGYO
|13,48
|6.623.520
|% -3,99
|
|THYAO
|42,82
|477.431.237
|% 0,23
|
|SISE
|19,72
|420.789.053
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,97
|270.449.606
|% 0,40
|
|GARAN
|14,94
|259.890.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|4,36
|223.618.303
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,36
|223.618.303
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,63
|132.094.979
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,78
|109.755.578
|% 1,89
|
|SISE
|19,72
|420.789.053
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,97
|270.449.606
|% 0,40
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8657
|15,8827
|% 2,20
|
|Euro
|16,6215
|16,6663
|% 2,62
|
|Sterlin
|19,4902
|19,5879
|% 2,13
|
|Frank
|15,7005
|15,7951
|% 1,68
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% 1,47
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,28
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,50
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,04
|
Seans Raporu
10:29
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-
10:43IHAAS
Yüzde 5.99 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 094 adet işlem
-
10:41ORCAY
Yüzde 10.00 oranında artışla 19.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 836, 047 adet işlem
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 13 artarak (% 0.69 ) 2, 665
-
10:40XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 4, 643.00 milyon TL de
-
10:40TMPOL
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 214 adet işlem