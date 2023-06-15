***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2023 18:12
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159138
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0762
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,4521
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,9523
En Düşük
25,3574
18:051.488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,86
|Açılış
|: 1.488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6394
|23,6467
|% 0,32
|
|Euro
|25,8863
|25,9523
|% 1,77
|
|Sterlin
|30,1027
|30,2537
|% 1,23
|
|Frank
|26,3967
|26,5557
|% 1,39
|
|Riyal
|6,2801
|6,3116
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|16,10
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.488
|17,40
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|2,50
|