***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2023 09:10
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159302
BIST
10:005.520
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 24,36
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.519
En Yüksek
5.527
10:0023,6740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0264
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6847
En Düşük
23,4480
10:0025,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0506
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
10:001.492,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.492,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler09:55
|PASEU
|33,26
|5.992.321
|% 9,99
|
|FORTE
|16,12
|3.247.713
|% 9,96
|
|COSMO
|87,00
|3.641.927
|% 9,57
|
|METUR
|6,75
|4.615.907
|% 8,17
|
|ATLAS
|3,50
|8.309.354
|% 7,03
|
|IHAAS
|144,40
|45.396.116
|% -5,25
|
|EUHOL
|1,95
|52.572.905
|% -1,52
|
|GLRYH
|8,81
|191.450
|% -1,12
|
|MEPET
|4,80
|110.794
|% -0,83
|
|LUKSK
|26,60
|162.845
|% -0,82
|
|THYAO
|183,40
|7.453.102.126
|% 0,22
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|TUPRS
|74,65
|1.779.070.203
|% 0,34
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|261.989.605
|% 0,38
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6707
|23,6757
|% 0,12
|
|Euro
|25,9070
|25,9125
|% 0,19
|
|Sterlin
|30,2105
|30,3620
|% 0,18
|
|Frank
|26,4463
|26,6056
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2925
|6,3241
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|3,34
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.772
|4.889
|5,00
|
|Çeyrek
|2.386
|2.445
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,11
|