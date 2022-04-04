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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.04.2022 11:27
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015360


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 18,95 131.526.753 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.599.201 % 9,95  
DAPGM 22,56 162.862.030 % 9,94  
LIDER 20,50 3.081.027 % 9,92  
GEREL 4,79 38.732.107 % 9,86  
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Dolar 14,7104 14,7178 % 0,23  
Euro 16,2029 16,2115 % -0,04  
Sterlin 19,2420 19,3385 % 0,23  
Frank 15,8035 15,8987 % 0,00  
Riyal 3,9106 3,9302 % 0,21  
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12:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 0,87  
Altın Gr. 912 912 3,06  
Cumhuriyet 6.043 6.135 22,00  
Tam 6.018 6.168 23,91  
Yarım 2.909 2.984 11,57  
Çeyrek 1.459 1.492 5,78  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 0,04  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,06  
B. Petrol 103 103 -0,94  
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