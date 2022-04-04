***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2022 11:27
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015360
BIST
12:462.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,41
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.287
En Düşük
2.264
12:4614,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:4616,2115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:46911,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,80
|Açılış
|: 912,20
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IPEKE
|18,95
|131.526.753
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.599.201
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|162.862.030
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.081.027
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.732.107
|% 9,86
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,80
|13.068.957
|% -4,53
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
|
|PRKAB
|38,40
|20.453.566
|% -2,74
|
|SISE
|16,19
|1.507.904.603
|% 5,34
|
|GARAN
|12,47
|1.408.471.901
|% 0,16
|
|ASELS
|25,34
|1.382.095.540
|% 2,26
|
|KOZAL
|157,60
|1.318.331.059
|% 8,84
|
|THYAO
|33,00
|1.257.892.155
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,50
|1.186.224.596
|% 4,60
|
|KARSN
|5,82
|973.786.573
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,43
|1.022.489.654
|% 1,64
|
|GARAN
|12,47
|1.408.471.901
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,44
|374.683.076
|% 3,61
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7178
|% 0,23
|
|Euro
|16,2029
|16,2115
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,2420
|19,3385
|% 0,23
|
|Frank
|15,8035
|15,8987
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% 0,21
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,87
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,94
|