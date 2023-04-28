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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.04.2023 14:05
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142745


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GOODY 13,98 15.248.587 % 9,99  
AVHOL 16,21 13.742.785 % 9,97  
PAGYO 26,48 19.306.760 % 9,97  
GRTRK 23,40 2.719.735 % 9,96  
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Riyal 5,1702 5,1961 % 0,05  
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Altın Gr. 1.242 1.242 -0,49  
Cumhuriyet 9.006 9.143 10,00  
Tam 9.110 9.332 50,00  
Yarım 4.446 4.570 32,00  
Çeyrek 2.230 2.292 13,00  
Gümüş.Ons 24,89 24,91 -0,03  
Gümüş Gr. 15,54 15,56 -0,03  
B. Petrol 78,92 78,92 0,70  
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