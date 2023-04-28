***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 14:05
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142745
BIST
16:144.717
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -72,36
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1419,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1421,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0393
|Açılış
|: 22,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:141.240,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.240,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4454
|19,4494
|% 0,13
|
|Euro
|21,4136
|21,4429
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|