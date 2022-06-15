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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

15.06.2022 11:29
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur  

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/06/2022 15/06/2022 10599



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037386


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 8.944.507 % 9,99  
UFUK 67,00 1.314.272 % 9,93  
MZHLD 105,70 3.786.024 % 9,82  
RTALB 16,21 94.205.518 % 9,60  
BALAT 10,00 642.922 % 8,81  
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Dolar 17,2791 17,2845 % 0,12  
Euro 18,1222 18,1380 % 0,72  
Sterlin 20,8296 20,9340 % 0,83  
Frank 17,2581 17,3621 % 0,49  
Riyal 4,5939 4,6169 % 0,10  
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13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 16,53  
Altın Gr. 1.014 1.014 10,02  
Cumhuriyet 6.745 6.847 31,00  
Tam 6.733 6.834 46,00  
Yarım 3.306 3.342 22,00  
Çeyrek 1.656 1.671 11,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,49 0,42  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,24  
B. Petrol 120 120 -1,62  
Seans Raporu 13:23
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