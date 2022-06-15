***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
15.06.2022 11:29
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/06/2022 15/06/2022 10599
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037386
BIST
13:252.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,98
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:2517,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:2518,1391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1300
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:251.013,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.013,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TETMT
|243,40
|8.944.507
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.272
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,21
|94.205.518
|% 9,60
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.402.056
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.529.558
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,16
|180.776.204
|% -5,52
|
|FONET
|15,10
|193.472.350
|% -4,31
|
|THYAO
|46,76
|1.390.248.365
|% -0,21
|
|EREGL
|30,30
|936.966.644
|% -0,39
|
|SISE
|22,00
|823.273.198
|% 0,27
|
|SASA
|44,62
|774.309.706
|% 0,13
|
|HEKTS
|32,74
|449.950.463
|% 3,80
|
|MARTI
|1,50
|286.608.802
|% 7,14
|
|TSKB
|2,16
|213.235.074
|% -1,82
|
|ISCTR
|4,67
|343.637.372
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|323.994.226
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|213.066.798
|% 0,25
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2791
|17,2845
|% 0,12
|
|Euro
|18,1222
|18,1380
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8296
|20,9340
|% 0,83
|
|Frank
|17,2581
|17,3621
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5939
|4,6169
|% 0,10
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,53
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|10,02
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.733
|6.834
|46,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,62
|