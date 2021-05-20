***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAtık yönetimi, geri dönüşüm alanında faaliyet gösterecektir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.020 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.000 TLToplam Tutar4.020.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%67Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%67Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%67Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)6,81İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)27,15Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.05.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösterecek 6.000.000,00 TL sermayeli EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin %67'sine denk gelen 4.020.000 TL ile ortak olunmasına, şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937024BIST