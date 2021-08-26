***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.08.2021 18:13
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Agrico Yatırım Holding A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarım ve Hayvancılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.09.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
5.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
42,30
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
33,77
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 26.08.2021 tarih ve 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Tarım ve Hayvancılık alanlarında faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye ortak olmaya,
Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 1.300.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 8.700.000 TL nakden artışla 10.000.000 TL'ye çıkartılan sermayeye şirketimiz de 5.000.000 TL ile katılmasına,
Yeni oluşacak ortaklık yapısı ile Agrico Yatırım Holding A.Ş.'de %50 ortaklık ile bağlı ortaklık şeklinde ortak olunmasına,
Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin ilk yapılacak genel kurulunda yönetim kuruluna şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Balkan AKBAŞ'ın önerilmesine,
Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artışından elde edilecek fonun şirketin mevcut bağlı ortaklıklarının gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması ve büyümesini hızlandırmak için kullanılmasına,
Bu kapsamda bağlı ortaklık bünyesindeki şirketlerin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklık ve iştirakleri
- Agrico Hayvancılık ve Gıda San. Tic. A.Ş. firmasının 500.000 TL ödenmiş sermayesinin %100'ü Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
Güvenilir, sertifikalı yerli ırk küçükbaş hayvanları ile modern ve teknolojik imkânlarla donatılmış 3.000 m² kapalı, 4.500 m² açık alanda faaliyet göstermektedir. Çiftlik havaalanına 80 km, hızlı trene 35 km, Sivas - Ankara karayoluna 5 km mesafede yer almaktadır. Bölgenin en büyük çiftliğine ev sahipliği yaparak, uzun vadede et üretiminin yanı sıra süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştirerek katma değerli ürün üretme hedefi bulunmaktadır.
- Agrico Tarımsal Üretim Satış San. ve Tic. A.Ş. firmasının 50.000 TL ödenmiş sermayesinin %100'ü Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
Agrico Tarımsal Üretim, tarım pazarında üretim gücü ile ciddi bir pazar ağına sahip olmayı hedeflemektedir. Öncelik olarak üretimi yapılması hedeflenen ürünler içerisinde göbek salata ve havuç ve limon üretimini hedeflemektedir.
- Agrico Venture Teknoloji Tic. Ltd. Şti. firmasının 2.500.000 TL sermayesinin %100'ü Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
Tasarım ve markalaşma konusunda sektörde lider firma olmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda bünyesinde %90 sahip olduğu Evraka Danışmanlık Gıda İthalat ve İhracat Ltd. Şti. bulunmaktadır. Evraka aynı zamanda Agrico Yatırım Holding A.Ş. nin desteklediği Agrico kadın girişimciler kooperatifine ürün ve tasarım desteği vermektedir.
- Garliko Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 2.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %25'ine takabül eden 500.000 TL Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
Garliko, gıda tarımsal üretime dayalı ürünlerin pazarlanmasına yönelik kurulmuş bir şirkettir. Ancak kısa sürede kontrollü ve belgeli tarımsal ürünler üretebilme gerçeğine ulaşarak ÇKS Belgesi almış sarımsak üretimine başlamıştır. Garliko Gıda, doğal ürünler belgeli kontrollü üretilen tarım ürünleri ve belgeli organik ürünler üretme yolunda ilerlemektedir.
- Ensar Tarım San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 1.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %25'ine takabül eden 250.000 TL Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
2015 tarihinde kurulan Ensar Tarım, Sakarya bölgesinde yaklaşık 350 dönüm tarla üzerinde karnabahar, kabak, marul ve kereviz ekimi yapmaktadır. Ürünleri ulusal zincir mağazalarda satışa sunarak tüketiciyle buluşturmaktadır. Ulusal zincirler dışında İstanbul halinde de satış gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki beş yıllık süreçte 700 dönüm tarımsal alanda ekim yapmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960622
BIST