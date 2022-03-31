***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSoil Kimya San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKimyasal Üretim ve UygulamalarıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar2.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,84İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,06Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAGRİCO VENTURE TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değer üzerinden alınmış olup, yasal kayıtlardaki özkaynakları da göz önünde bulundurulmuştur.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızAvrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun 31.03.2022 tarihinde aldığı karara istinaden Soil Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL yatırım yapılarak %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.Soil Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Jel enjeksiyon izolasyon kimyasalı üretim ve uygulaması, jel enjeksiyon su yalıtım kimyasalı, poliüretan su yalıtım kimyasalı, poliüretan zemin kaplama kimyasalı, dilatasyon su yalıtım kimyasalı, poliüretan endüstriyel yapıştırıcı ve poliüretan parke yapıştırıcısı üretim ve uygulamalarını yapımı alanında faaliyet göstermektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014401BIST