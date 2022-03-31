***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
31.03.2022 14:46
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Soil Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kimyasal Üretim ve Uygulamaları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
2.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,84
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,06
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
AGRİCO VENTURE TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değer üzerinden alınmış olup, yasal kayıtlardaki özkaynakları da göz önünde bulundurulmuştur.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda
Yönetim Kurulu'muzun 31.03.2022 tarihinde aldığı karara istinaden Soil Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2.000.000 TL yatırım yapılarak %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Soil Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Jel enjeksiyon izolasyon kimyasalı üretim ve uygulaması, jel enjeksiyon su yalıtım kimyasalı, poliüretan su yalıtım kimyasalı, poliüretan zemin kaplama kimyasalı, dilatasyon su yalıtım kimyasalı, poliüretan endüstriyel yapıştırıcı ve poliüretan parke yapıştırıcısı üretim ve uygulamalarını yapımı alanında faaliyet göstermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014401
BIST