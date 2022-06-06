***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıARONYA TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYaş sebze ve meyve alımı satımı, işleme ve paketleme, pazarlaması ve ihracat yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar4.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,49İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)10,12Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucundaHer türlü yaş sebze ve meyve alımı satımı, işleme ve paketleme, pazarlaması ve ihracat alanında faaliyet göstermek için fabrikanın kurulmasına söz konusu fabrikanın Çolak İbrahim Bey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi N2 Seferihisar/İZMİR adresinde 4.000.000 TL sermayeli ARONYA TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket olarak kurulup faaliyet göstermesine, kurulacak şirketin se