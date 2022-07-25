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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

25.07.2022 14:55
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

m Kurulu Karar Tarihi
25/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
NOYAN PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otomotiv ve Beyaz Eşya Pazalama
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
1.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,87
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,53
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Otomotiv ve Beyaz Eşya alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla, Şirketimizin %100'üne sahip olacağı 1.000.000 TL sermayeli Pazarlama şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047550


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INTEM 73,15 37.258.772 % 10,00  
ASUZU 211,50 326.535.905 % 9,98  
TMSN 38,16 311.322.724 % 9,97  
MIPAZ 7,28 40.818.741 % 9,97  
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Riyal 4,7314 4,7552 % 0,58  
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Altın Gr. 984 984 -0,65  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -5,00  
Tam 6.623 6.703 -59,00  
Yarım 3.227 3.277 -31,00  
Çeyrek 1.619 1.638 -16,00  
Gümüş.Ons 18,39 18,43 -0,18  
Gümüş Gr. 10,53 10,55 -0,07  
B. Petrol 100 100 1,17  
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