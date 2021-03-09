***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 8.081.765 443.437 0 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685Diğer Düzeltmeler705 705 705Transferler-7.718.482 7.751.594 -33.112 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.490 2.977.948 2.953.458 2.953.458Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-443.437 18.284 -75.219 -3.812.251 0 -4.312.623 -4.312.623Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 0 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225Diğer Düzeltmeler-7.192 -7.192 -7.192Transferler3.858.150 -880.202 -2.977.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.519.199 48.534 64.646 2.632.379 2.632.379Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.348.609 13.522.738Dönem Karı (Zararı)33 64.646 2.977.948Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.587.597 4.122.250Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45-47-48 851.976 843.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 37.259 51.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.666.812 950.305Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 0 2.096.439Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 934.922 427.064Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler96.628 -246.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.726.835 6.924.073Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.916.286 7.006.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 -1.399.791 2.664.754Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.527.621 1.961.189Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 763.527 -5.901.696Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26,27 17.807.006 1.193.804Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.379.078 14.024.271Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.469 -501.533YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-749.598 -12.384.692Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 10.899.998 2.929.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -11.649.596 -15.314.107FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.076.709 -1.408.002Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22 -10.104.075 -1.408.002Ödenen Faiz-972.634 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.522.302 -269.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.522.302 -269.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 360.848 630.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.883.150 360.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.883.150 360.848Ticari Alacaklar9 16.203.725 11.055.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.559 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 16.201.166 11.055.446Diğer Alacaklar11 365.356 267.319İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 36.438 36.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 328.918 230.918Stoklar13 2.776.721 1.249.100Peşin Ödenmiş Giderler15 1.258.927 1.332.948İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 119.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 1.139.196 1.332.948Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 36.019 40.110Diğer Dönen Varlıklar17 2.611.368 1.260.155ARA TOPLAM25.135.266 15.565.926TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.135.266 15.565.926DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 296.672 272.110Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 0 10.900.000Maddi Duran Varlıklar20 13.819.306 8.021.684Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.171.869 3.762.926Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 17.750.000 9.520.258Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 17.750.000 9.520.258Ertelenmiş Vergi Varlığı54 869.176 2.123.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.907.023 34.600.922TOPLAM VARLIKLAR59.042.289 50.166.848KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 562.475 2.886.517Ticari Borçlar9 2.499.432 1.800.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.499.432 1.800.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 80.846 60.988Diğer Borçlar11 21.096.000 3.554.098İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 21.050.738 3.543.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 45.262 10.780Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 377.462 23.946Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 967.395 698.647ARA TOPLAM25.583.610 9.024.342TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.583.610 9.024.342UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 763.799 11.038.261Uzun Vadeli Karşılıklar31 58.468 93.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 58.468 93.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER822.267 11.131.281TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.405.877 20.155.623ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.636.412 30.011.225Ödenmiş Sermaye34 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34 101 101Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 363.283 363.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 2.465.478 -102.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 2.519.199 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -53.721 -102.255Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 3.946.838 88.688Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -4.203.934 -3.316.540Net Dönem Karı veya Zararı34 64.646 2.977.948TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.636.412 30.011.225TOPLAM KAYNAKLAR59.042.289 50.166.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 14.805.272 11.056.376Satışların Maliyeti45 -11.106.135 -10.619.505TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.699.137 436.871BRÜT KAR (ZARAR)3.699.137 436.871Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.110.209 -1.656.805Pazarlama Giderleri47-48 -25.960 -5.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 664.349 9.351.621Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -81.620 -316.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.145.697 7.810.054Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 3.095.836 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 0 -2.051.975Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 24.563 -44.462FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.266.096 5.713.617Finansman Gelirleri51 1.606.343 889.515Finansman Giderleri51 -5.899.795 -3.198.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)972.644 3.405.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-907.998 -427.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -377.462 -23.946Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -530.536 -403.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.646 2.977.948DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)64.646 2.977.948Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.646 2.977.948Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00000000 0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00000000 0,00100000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.480 -24.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 22.410 -31.398Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 -4.930 6.908Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -4.930 6.908Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.480 -24.490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.126 2.953.458Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.126 2.953.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916612BIST