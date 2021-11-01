***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 0 30.011.225Diğer Düzeltmeler-7.191 -7.191 -7.191Transferler2.977.948 -2.977.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.542 -879.767 -858.225 -858.225Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -80.713 88.688 -345.783 -879.767 29.145.809 29.145.809Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412Diğer Düzeltmeler495.000 495.000Transferler64.646 -64.646Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-96.893 -29.152 2.097.171 1.971.126 -1.365 1.969.761Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.422.306 -82.873 3.946.838 -4.139.288 2.097.171 34.607.538 493.635 35.101.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.291.438 532.262Dönem Karı (Zararı)2.097.171 -879.767Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.056.426 793.444Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.043.032 775.165Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler71.408 215.281Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.408 215.281Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler193.724 -17.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 115.623 -17.781Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 78.101 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 82.673 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22 0 24.921Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 165.511 -299.464Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler493.635 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.443 95.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.457.064 649.722Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.681.000 614.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.684.605 -10.196.196Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.960.417 -3.553.496Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.958.079 488.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.463.007 13.296.684Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.610.661 563.399Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -319.223 -31.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.409.210 -674.777İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri350.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -10.759.210 -674.777FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.673 288.681Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 288.681Ödenen Faiz-82.673 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)799.555 146.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)799.555 146.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.883.150 360.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 2.682.705 507.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.682.705 1.883.150Ticari Alacaklar9 10.281.463 16.203.725İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 2.559İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 10.281.463 16.201.166Diğer Alacaklar11 365.634 365.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 46.958 36.438İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.737.138 2.776.721Peşin Ödenmiş Giderler15 4.658.737 1.258.927İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 4.658.737 1.258.927Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 58.239 36.019Diğer Dönen Varlıklar17 4.577.237 2.611.368ARA TOPLAM30.361.153 25.135.266TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.361.153 25.135.266DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 2.080.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 0 296.672Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 1.785.000 0Maddi Duran Varlıklar20 21.742.519 13.819.306Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.490.118 1.171.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 17.757.965 17.750.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 17.757.965 17.750.000Peşin Ödenmiş Giderler15 185.320 0Ertelenmiş Vergi Varlığı54 850.796 869.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.891.718 33.907.023TOPLAM VARLIKLAR76.252.871 59.042.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 1.262.641 562.475Ticari Borçlar9 4.365.758 2.499.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 4.365.758 2.499.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 78.590 80.846Diğer Borçlar11 32.762.320 21.096.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 32.728.951 21.050.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 33.369 45.262Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 244.024 377.462Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.595.366 967.395ARA TOPLAM40.308.699 25.583.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.308.699 25.583.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 388.325 763.799Uzun Vadeli Karşılıklar31 203.243 58.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 203.243 58.468Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 251.431 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER842.999 822.267TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.151.698 26.405.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.607.538 32.636.412Ödenmiş Sermaye34 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34 101 101Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 363.283 363.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 2.339.433 2.465.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 2.422.306 2.519.199Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -82.873 -53.721Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 3.946.838 3.946.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -4.139.288 -4.203.934Net Dönem Karı veya Zararı34 2.097.171 64.646Kontrol Gücü Olmayan Paylar34 493.635 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.101.173 32.636.412TOPLAM KAYNAKLAR76.252.871 59.042.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 12.441.878 9.228.155 4.901.021 4.151.980Satışların Maliyeti45 -8.995.672 -5.522.001 -3.454.381 -2.097.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.446.206 3.706.154 1.446.640 2.054.051BRÜT KAR (ZARAR)3.446.206 3.706.154 1.446.640 2.054.051Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.186.392 -1.604.769 -703.002 -534.875Pazarlama Giderleri47-48 -30 0 -30 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 387.853 1.136.877 137.604 732.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -162.295 -3.770.205 165.047 -2.168.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.485.342 -531.943 1.046.259 83.175Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 288.000 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -38.862 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 53.329 -24.921 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.787.809 -556.864 1.046.259 83.175Finansman Gelirleri51 958.718 1.025.995 -86.909 16.246Finansman Giderleri51 -475.835 -1.648.362 306.980 -458.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.270.692 -1.179.231 1.266.330 -358.730Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-174.886 299.464 -209.753 296.119Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -244.024 -302.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 69.138 601.573 -209.753 296.119SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.095.806 -879.767 1.056.577 -62.611DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.095.806 -879.767 1.056.577 -62.611Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.365 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.097.171 -879.767 1.056.577 -62.611Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00070000 -0,00030000 0,00040000 -0,00002000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00070000 -0,00030000 0,00040000 -0,00002000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.152 -21.542 37.733 2.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 38.527 -27.618 49.768 3.780Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.375 6.076 -12.035 -832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -9.375 6.076 -12.035 -832Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.152 -21.542 37.733 2.948TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.124.958 -901.309 1.094.310 -59.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.124.958 -901.309 1.094.310 -59.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973511BIST