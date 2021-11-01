***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:16
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 0 30.011.225
Diğer Düzeltmeler
-7.191 -7.191 -7.191
Transferler
2.977.948 -2.977.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.542 -879.767 -858.225 -858.225
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -80.713 88.688 -345.783 -879.767 29.145.809 29.145.809
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Diğer Düzeltmeler
495.000 495.000
Transferler
64.646 -64.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.893 -29.152 2.097.171 1.971.126 -1.365 1.969.761
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.422.306 -82.873 3.946.838 -4.139.288 2.097.171 34.607.538 493.635 35.101.173
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.291.438 532.262
Dönem Karı (Zararı)
2.097.171 -879.767
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.056.426 793.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.043.032 775.165
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
71.408 215.281
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.408 215.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
193.724 -17.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 115.623 -17.781
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 78.101 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 82.673 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 0 24.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 165.511 -299.464
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
493.635 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.443 95.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.457.064 649.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.681.000 614.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.684.605 -10.196.196
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.960.417 -3.553.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.958.079 488.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.463.007 13.296.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.610.661 563.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -319.223 -31.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.409.210 -674.777
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
350.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -10.759.210 -674.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.673 288.681
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 288.681
Ödenen Faiz
-82.673 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
799.555 146.166
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
799.555 146.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.883.150 360.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.682.705 507.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.682.705 1.883.150
Ticari Alacaklar
9 10.281.463 16.203.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 2.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.281.463 16.201.166
Diğer Alacaklar
11 365.634 365.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 46.958 36.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.737.138 2.776.721
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.658.737 1.258.927
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.658.737 1.258.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 58.239 36.019
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.577.237 2.611.368
ARA TOPLAM
30.361.153 25.135.266
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.361.153 25.135.266
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 2.080.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 296.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 1.785.000 0
Maddi Duran Varlıklar
20 21.742.519 13.819.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.490.118 1.171.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.757.965 17.750.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.757.965 17.750.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 185.320 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 850.796 869.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.891.718 33.907.023
TOPLAM VARLIKLAR
76.252.871 59.042.289
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 1.262.641 562.475
Ticari Borçlar
9 4.365.758 2.499.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.365.758 2.499.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 78.590 80.846
Diğer Borçlar
11 32.762.320 21.096.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 32.728.951 21.050.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 33.369 45.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 244.024 377.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.595.366 967.395
ARA TOPLAM
40.308.699 25.583.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.308.699 25.583.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 388.325 763.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 203.243 58.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 203.243 58.468
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 251.431 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.999 822.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.151.698 26.405.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.607.538 32.636.412
Ödenmiş Sermaye
34 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 101 101
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 363.283 363.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 2.339.433 2.465.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 2.422.306 2.519.199
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -82.873 -53.721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 3.946.838 3.946.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -4.139.288 -4.203.934
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.097.171 64.646
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 493.635 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.101.173 32.636.412
TOPLAM KAYNAKLAR
76.252.871 59.042.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 12.441.878 9.228.155 4.901.021 4.151.980
Satışların Maliyeti
45 -8.995.672 -5.522.001 -3.454.381 -2.097.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.446.206 3.706.154 1.446.640 2.054.051
BRÜT KAR (ZARAR)
3.446.206 3.706.154 1.446.640 2.054.051
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.186.392 -1.604.769 -703.002 -534.875
Pazarlama Giderleri
47-48 -30 0 -30 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 387.853 1.136.877 137.604 732.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -162.295 -3.770.205 165.047 -2.168.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.485.342 -531.943 1.046.259 83.175
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 288.000 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -38.862 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 53.329 -24.921 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.787.809 -556.864 1.046.259 83.175
Finansman Gelirleri
51 958.718 1.025.995 -86.909 16.246
Finansman Giderleri
51 -475.835 -1.648.362 306.980 -458.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.270.692 -1.179.231 1.266.330 -358.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-174.886 299.464 -209.753 296.119
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -244.024 -302.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 69.138 601.573 -209.753 296.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.095.806 -879.767 1.056.577 -62.611
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.095.806 -879.767 1.056.577 -62.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.365 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.097.171 -879.767 1.056.577 -62.611
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00070000 -0,00030000 0,00040000 -0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00070000 -0,00030000 0,00040000 -0,00002000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.152 -21.542 37.733 2.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 38.527 -27.618 49.768 3.780
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.375 6.076 -12.035 -832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -9.375 6.076 -12.035 -832
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.152 -21.542 37.733 2.948
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.124.958 -901.309 1.094.310 -59.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.124.958 -901.309 1.094.310 -59.663
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973511
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