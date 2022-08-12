***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 22:32
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Diğer Düzeltmeler
495.000 495.000
Transferler
64.646 -64.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.893 8.581 1.040.594 952.282 -1.365 950.917
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.422.306 -45.140 3.946.838 -4.139.288 1.040.594 33.588.694 493.635 34.082.329
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 71.918 43.518.987 363.283 2.422.306 -49.089 3.946.838 -6.600.122 2.542.079 76.216.200 6.570.258 82.786.458
Diğer Düzeltmeler
-1.191.938 -1.191.938 -1.191.938
Transferler
2.542.079 -2.542.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.300 10.016.777 9.956.477 1.103.894 11.060.371
Sermaye Arttırımı
7.250.000 -7.050.704 -199.296
Dönem Sonu Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 2.422.306 -109.389 3.946.838 -5.249.981 10.016.777 84.980.739 7.674.152 92.654.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.634.579 7.079.795
Dönem Karı (Zararı)
10.016.777 1.040.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.679.422 1.699.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 2.083.920 772.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 150.301 145.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 150.301 58.151
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 87.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 594.665 322.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 594.665 322.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 471.417 -34.867
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.103.894 493.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 275.225 -102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.316.243 4.717.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -24.260.799 5.478.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -8.694.985 -6.311.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.101.516 -4.668.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.361.069 540.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-27-29-30-33 4.379.988 9.677.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.620.044 7.457.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.535 -377.462
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.246.903 -5.260.849
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 350.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.536.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 6.536.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.289.897 -5.610.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -2.270.397 -5.610.849
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -19.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.313.135 -49.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.797.222 0
Kredilerden Nakit Girişleri
23-26 9.797.222 0
Ödenen Faiz
23-26 -484.087 -49.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -1.074.541 1.769.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -1.074.541 1.769.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.395.063 1.883.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.320.522 3.653.072
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.320.522 2.395.063
Ticari Alacaklar
9 32.994.976 9.708.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 32.994.976 9.695.141
Diğer Alacaklar
11 1.624.290 553.027
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.272.830 36.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 351.460 516.589
Stoklar
13 17.023.306 9.921.790
Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.458.237 10.974.054
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.806 1.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 18.441.431 10.972.169
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 28.337 277.039
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.862.706 8.270.667
ARA TOPLAM
79.312.374 42.100.268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.312.374 42.100.268
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.035.000 2.035.000
Maddi Duran Varlıklar
20 27.493.087 33.839.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 6.035.125 5.529.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.473.967 20.457.932
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.473.967 20.457.932
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 507.941 356.658
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.410.110 66.536.114
TOPLAM VARLIKLAR
140.722.484 108.636.382
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 5.439.336 3.203.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 5.439.336 3.203.293
Banka Kredileri
23 2.080.575 1.179.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 3.358.761 2.024.178
Ticari Borçlar
9 15.847.455 9.977.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 844.696 1.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 15.002.759 9.976.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 857.384 521.363
Diğer Borçlar
11 5.468.247 3.821.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.261.996 3.149.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 206.251 671.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 16.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.758.568 330.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 5.701.787 3.285.830
ARA TOPLAM
35.072.777 21.156.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.072.777 21.156.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25-26 12.575.509 4.233.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25-26 12.575.509 4.233.069
Banka Kredileri
26 8.983.436 87.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 3.592.073 4.145.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 419.307 208.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 419.307 208.706
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 251.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.994.816 4.693.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.067.593 25.849.924
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.980.739 76.216.200
Ödenmiş Sermaye
34 37.250.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 71.918 71.918
Sermaye Avansı
34 163.987 43.518.987
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 36.468.283 363.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 2.312.917 2.373.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 2.422.306 2.422.306
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -109.389 -49.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 3.946.838 3.946.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -5.249.981 -6.600.122
Net Dönem Karı veya Zararı
34 10.016.777 2.542.079
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 7.674.152 6.570.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.654.891 82.786.458
TOPLAM KAYNAKLAR
140.722.484 108.636.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 42.965.026 7.540.857
Satışların Maliyeti
45 -32.028.672 -5.541.291
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.936.354 1.999.566
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.936.354 1.999.566
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -4.459.481 -1.483.390
Pazarlama Giderleri
47-48 -43.618 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
46 1.211.741 250.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -377.976 -327.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.267.020 439.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 6.939.296 288.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 -38.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 53.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.206.316 741.550
Finansman Gelirleri
51 645.993 1.045.627
Finansman Giderleri
51 -2.136.120 -782.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.716.189 1.004.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.595.518 34.867
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.758.568 -244.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 163.050 278.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.120.671 1.039.229
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.120.671 1.039.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.103.894 -1.365
Ana Ortaklık Payları
10.016.777 1.040.594
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,26891000 0,03464000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,26891000 0,03464000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.300 -8.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 78.082 -11.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -17.782 2.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -17.782 2.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.300 -8.581
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.180.971 1.030.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.365
Ana Ortaklık Payları
11.180.971 1.032.013
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055271
BIST