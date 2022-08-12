***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412Diğer Düzeltmeler495.000 495.000Transferler64.646 -64.646Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-96.893 8.581 1.040.594 952.282 -1.365 950.917Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.422.306 -45.140 3.946.838 -4.139.288 1.040.594 33.588.694 493.635 34.082.329Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 71.918 43.518.987 363.283 2.422.306 -49.089 3.946.838 -6.600.122 2.542.079 76.216.200 6.570.258 82.786.458Diğer Düzeltmeler-1.191.938 -1.191.938 -1.191.938Transferler2.542.079 -2.542.079Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.300 10.016.777 9.956.477 1.103.894 11.060.371Sermaye Arttırımı7.250.000 -7.050.704 -199.296Dönem Sonu Bakiyeler37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 2.422.306 -109.389 3.946.838 -5.249.981 10.016.777 84.980.739 7.674.152 92.654.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.634.579 7.079.795Dönem Karı (Zararı)10.016.777 1.040.594Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.679.422 1.699.268Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 2.083.920 772.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 150.301 145.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 150.301 58.151Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 0 87.207Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 594.665 322.716Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 594.665 322.716Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 471.417 -34.867İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.103.894 493.635Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 275.225 -102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.316.243 4.717.395Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -24.260.799 5.478.369Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 -8.694.985 -6.311.039Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -7.101.516 -4.668.098Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.361.069 540.293Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-27-29-30-33 4.379.988 9.677.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.620.044 7.457.257Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -14.535 -377.462YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.246.903 -5.260.849İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 350.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.536.800 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 6.536.800 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.289.897 -5.610.849Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -2.270.397 -5.610.849Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21 -19.500 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.313.135 -49.024Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.797.222 0Kredilerden Nakit Girişleri23-26 9.797.222 0Ödenen Faiz23-26 -484.087 -49.024YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -1.074.541 1.769.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -1.074.541 1.769.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.395.063 1.883.150DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.320.522 3.653.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.320.522 2.395.063Ticari Alacaklar9 32.994.976 9.708.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 32.994.976 9.695.141Diğer Alacaklar11 1.624.290 553.027İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.272.830 36.438İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 351.460 516.589Stoklar13 17.023.306 9.921.790Peşin Ödenmiş Giderler15 18.458.237 10.974.054İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 16.806 1.885İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 18.441.431 10.972.169Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 28.337 277.039Diğer Dönen Varlıklar17 7.862.706 8.270.667ARA TOPLAM79.312.374 42.100.268TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR79.312.374 42.100.268DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 4.864.990 4.317.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.864.990 4.317.490Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 2.035.000 2.035.000Maddi Duran Varlıklar20 27.493.087 33.839.945Kullanım Hakkı Varlıkları22 6.035.125 5.529.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 20.473.967 20.457.932Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 20.473.967 20.457.932Ertelenmiş Vergi Varlığı55 507.941 356.658TOPLAM DURAN VARLIKLAR61.410.110 66.536.114TOPLAM VARLIKLAR140.722.484 108.636.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23-25 5.439.336 3.203.293İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23-25 5.439.336 3.203.293Banka Kredileri23 2.080.575 1.179.115Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 3.358.761 2.024.178Ticari Borçlar9 15.847.455 9.977.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 844.696 1.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 15.002.759 9.976.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 857.384 521.363Diğer Borçlar11 5.468.247 3.821.364İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.261.996 3.149.474İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 206.251 671.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 0 16.146Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.758.568 330.756Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 5.701.787 3.285.830ARA TOPLAM35.072.777 21.156.720TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.072.777 21.156.720UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25-26 12.575.509 4.233.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25-26 12.575.509 4.233.069Banka Kredileri26 8.983.436 87.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 3.592.073 4.145.395Uzun Vadeli Karşılıklar31 419.307 208.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 419.307 208.706Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 0 251.429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.994.816 4.693.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.067.593 25.849.924ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.980.739 76.216.200Ödenmiş Sermaye34 37.250.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34 71.918 71.918Sermaye Avansı34 163.987 43.518.987Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 36.468.283 363.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 2.312.917 2.373.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 2.422.306 2.422.306Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -109.389 -49.089Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 3.946.838 3.946.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -5.249.981 -6.600.122Net Dönem Karı veya Zararı34 10.016.777 2.542.079Kontrol Gücü Olmayan Paylar34 7.674.152 6.570.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.654.891 82.786.458TOPLAM KAYNAKLAR140.722.484 108.636.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 42.965.026 7.540.857Satışların Maliyeti45 -32.028.672 -5.541.291TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.936.354 1.999.566FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)10.936.354 1.999.566Genel Yönetim Giderleri47-48 -4.459.481 -1.483.390Pazarlama Giderleri47-48 -43.618 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler46 1.211.741 250.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -377.976 -327.342ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.267.020 439.083Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 6.939.296 288.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 0 -38.862Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 0 53.329FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.206.316 741.550Finansman Gelirleri51 645.993 1.045.627Finansman Giderleri51 -2.136.120 -782.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.716.189 1.004.362Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.595.518 34.867Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -1.758.568 -244.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 163.050 278.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.120.671 1.039.229DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)11.120.671 1.039.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.103.894 -1.365Ana Ortaklık Payları10.016.777 1.040.594Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,26891000 0,03464000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,26891000 0,03464000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.300 -8.581Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 78.082 -11.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 -17.782 2.660Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -17.782 2.660Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.300 -8.581TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.180.971 1.030.648Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.365Ana Ortaklık Payları11.180.971 1.032.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055271BIST