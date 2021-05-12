***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.Değişikliğin NedeniFinansal Rapor Ekli Pdf dosya değişikliği nedeni ile yeniden gönderim.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar11.05.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait Finansal Raporun pdf dosyası sehven hatalı yüklenmiştir. Finansal Raporda veya dipnotlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Finansal Raporun Pdf dosyası değiştirilerek yeniden gönderilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936339BIST