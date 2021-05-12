***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
12.05.2021 10:02
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor Ekli Pdf dosya değişikliği nedeni ile yeniden gönderim.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
11.05.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait Finansal Raporun pdf dosyası sehven hatalı yüklenmiştir. Finansal Raporda veya dipnotlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Finansal Raporun Pdf dosyası değiştirilerek yeniden gönderilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936339
BIST
11:201.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:208,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:2010,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:20490,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 490,00
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DGGYO
|10,69
|1.518.748
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.230.922
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|156.978.876
|% 9,94
|
|CEMAS
|1,45
|133.554.489
|% 9,85
|
|CANTE
|6,14
|49.990.439
|% 9,84
|
|VAKFN
|11,34
|110.153.529
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|81.952.367
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,31
|65.331.694
|% -8,00
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,54
|14.487.919
|% -6,92
|
|THYAO
|13,21
|294.047.134
|% -1,05
|
|PETKM
|6,54
|231.262.111
|% -1,36
|
|KRDMD
|8,53
|193.567.542
|% -0,58
|
|EREGL
|20,14
|169.000.946
|% 0,20
|
|TUPRS
|96,50
|164.762.247
|% 0,78
|
|CEMAS
|1,45
|133.554.489
|% 9,85
|
|YKBNK
|2,10
|99.486.696
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,54
|156.978.876
|% 9,94
|
|PETKM
|6,54
|231.262.111
|% -1,36
|
|KARSN
|4,32
|141.233.803
|% -2,04
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3174
|8,3210
|% 0,50
|
|Euro
|10,0965
|10,1044
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7124
|11,7711
|% 0,34
|
|Frank
|9,1538
|9,2090
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2103
|2,2214
|% 0,43
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,65
|