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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

12.05.2021 10:02



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor Ekli Pdf dosya değişikliği nedeni ile yeniden gönderim.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

11.05.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait Finansal Raporun pdf dosyası sehven hatalı yüklenmiştir. Finansal Raporda veya dipnotlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Finansal Raporun Pdf dosyası değiştirilerek yeniden gönderilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936339


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Altın Gr. 490 490 0,98  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,35 27,37 -0,26  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 -0,02  
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