***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.02.2020Genel Kurul Tarihi 10.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hamza OĞUR'un yerine Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Savaş ÇOLAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,4 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Denetim" başlıklı 12. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 17. maddesi ile "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 18. maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,5 - Şirket esas sözleşmesinin "Kanuni Hükümler" başlıklı 19. maddenin eklenmesi hususunda Genel Kurul onayına sunulması,6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamında 30.961 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması,7 - Dilek ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı Metni (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VEKALETNAME (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Esas Sözle_me Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 10.03.2020 tarihinde saat 14:00'te gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Merkez Mah. Ayşıl Sokak No.60 Arnavutköy / İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818424BIST