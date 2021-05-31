***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3Gündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2020 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,5 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,7 - 2021 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,11 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2020 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 20201231 Avhol BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 faaliyet raporu 31122020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2020 günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939133BIST