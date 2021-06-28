Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 17:15



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2020 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
7 - 2021 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
11 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2020 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 20201231 Avhol BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 faaliyet raporu 31122020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2020 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2020 günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944525


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:301.377
Değişim :  -1,08% |  -15,02
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler17:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 26,40 48.091.486 % 10,00  
TKURU 246,40 6.321.225 % 10,00  
TACTR 31,90 1.092.065 % 10,00  
VANGD 5,29 4.888.711 % 9,98  
YAPRK 35,48 2.792.769 % 9,98  
daha fazla
17:30 Alış Satış %  
Dolar 8,7064 8,7118 % -0,60  
Euro 10,3891 10,3965 % -0,67  
Sterlin 12,0990 12,1597 % -0,27  
Frank 9,4481 9,5050 % -0,72  
Riyal 2,3168 2,3284 % -0,56  
daha fazla
17:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -0,33  
Altın Gr. 499 499 -2,77  
Cumhuriyet 3.306 3.356 -19,00  
Tam 3.289 3.374 -17,87  
Yarım 1.590 1.632 -8,64  
Çeyrek 797 816 -4,33  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,08  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 -0,03  
B. Petrol 74,37 74,37 -0,99  
Seans Raporu 17:30
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru