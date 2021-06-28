***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 31.05.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3Gündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2020 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,5 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,7 - 2021 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,11 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2020 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 20201231 Avhol BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 faaliyet raporu 31122020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2020 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2020 günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944525BIST