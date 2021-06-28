***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 17:15
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 28.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2020 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
7 - 2021 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
11 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2020 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 20201231 Avhol BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 faaliyet raporu 31122020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2020 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2020 günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirimholding.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944525
BIST