***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.05.2022 14:48
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2021 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
7 - 2022 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması
8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi
11 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 AVHOL 31.12.2021 BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Avhol Esas Sözle_me Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 2021 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2021 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 10.05.2022 Salı günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirim.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028286
BIST