***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.04.2022Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3Gündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2021 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması5 - 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması7 - 2022 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi11 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 AVHOL 31.12.2021 BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Avhol Esas Sözle_me Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 2021 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2021 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 10.05.2022 Salı günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirim.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028286BIST