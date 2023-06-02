***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 28.04.2023Genel Kurul Tarihi 29.05.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3Gündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2022 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,5 - 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,7 - 2023 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2022 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,11 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2022 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2022-Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 221231_AVHOL_BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2022 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2022 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2023/4 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 29.05.2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde derçekleştirdiği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155857BIST