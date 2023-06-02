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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2023 19:50
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.04.2023
Genel Kurul Tarihi 29.05.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
7 - 2023 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
8 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2022 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
11 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2022 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022-Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 221231_AVHOL_BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2022 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2023/4 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 29.05.2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde derçekleştirdiği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155857


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Tam 8.988 9.222 -57,79  
Yarım 4.386 4.508 -58,00  
Çeyrek 2.200 2.261 -29,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 -0,24  
Gümüş Gr. 15,88 15,90 -0,08  
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