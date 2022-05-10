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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2022 14:50
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 04.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 0 0
B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 0 0

Ek Açıklamalar
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 2.562.705-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 2.003.178-TL net dönem karı olup söz konusu karın Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesine, kar dağıtım yapılmaması hususunun genel kuruluda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 88.687,69
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi %5 kanuni yedek akçe ile kar payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmının %10'u A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.311.796 2.003.178
4. Vergiler ( - ) -744.459 0
5. Net Dönem Kârı 2.567.337 2.003.178
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -6.600.122 -9.725.039
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar Payı Dağıtım Tablosu ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028291


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Altın Gr. 911 912 9,25  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,80 21,83 0,55  
Gümüş Gr. 10,76 10,77 0,32  
B. Petrol 108 108 5,11  
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