***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.12.2021 11:42
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.12.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AVHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981435
BIST
13:051.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,40
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0513,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0585
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0515,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0663
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:05785,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,21
|Açılış
|: 785,07
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:03
|INTEM
|66,00
|27.740.104
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.796.411
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.039.087
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.460.466
|% -6,62
|
|MEGAP
|7,25
|66.624.722
|% -5,97
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|THYAO
|19,25
|1.126.061.374
|% 3,00
|
|ASELS
|23,10
|1.122.940.211
|% 2,48
|
|GARAN
|11,81
|1.085.424.316
|% -0,25
|
|ODAS
|1,67
|300.505.637
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|552.120.442
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7429
|13,7529
|% -0,32
|
|Euro
|15,4898
|15,5108
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,1253
|18,2162
|% -0,60
|
|Frank
|14,7807
|14,8697
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6437
|3,6619
|% -0,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|