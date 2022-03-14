***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 16:58
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010347
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,8051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1285
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05930,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -10,76
|Açılış
|: 930,57
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7616
|14,7700
|% 0,03
|
|Euro
|16,2099
|16,2736
|% 0,84
|
|Sterlin
|19,2108
|19,3072
|% 0,11
|
|Frank
|15,7035
|15,7981
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9216
|3,9412
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-12,32
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866