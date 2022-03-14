***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.03.2022 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010347BIST