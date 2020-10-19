***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa ve binaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüYazlık Yeni Mahalle, Odabaşlar Caddesi, N4-3, Gölcük Kocaeli, 6.888,69 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli14.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%23,86Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%46,67Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%27,05Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%183,77Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%20,05İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%126,62Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış işleminin ilgili yönetim kurulu kararının alınması, satış bedelinin tahsili ve tapuda devrin tescili ile Ekim ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKiraya verilen fabrika binasının şirket açısından en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleşen satış değeri şirketin finansal sonuçlarını ve nakit akışını olumlu etkileyecektir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıŞirket'in TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında yaklaşık 3,2 milyon TL maddi duran varlık satış karı oluşacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'ye olan kredi borcunun tamamı kapatılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19.10.2020Karşı TarafBaysan Radyatör San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/10/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSatış bedeli pazarlık yoluyla belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.09.2020 / 2020A805Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAlesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar11.250.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporunda belirlenen değerin %24 üzerinde değerden satış gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin 19.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ileŞirketimizin aktifinde bulunan Yazlık Yeni Mahalle Odabaşlar Caddesi N4-3 Gölcük-Kocaeli adresindeki g23c03d3c pafta, 234 ada, 37 parsel, 6.888,69 m² adresindeki müstakil binanın pazarlık usulüyle 14.000.000 TL üzerinden Baysan Radyatör Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne satılmasına,Satış bedelinin 10.500.000 TL'si peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 3.500.000 TL'sinin ise 145.833,34 TL tutarındaki 24 adet eşit taksitli senetler ile tahsil edilmesine, ilk taksit ödeme tarihinin 18.11.2020, son senet ödeme tarihinin ise 19.10.2022 olarak belirlenmesine,Tapu devir işlemleri için Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ'ye yetki verilmesine,Söz konusu fabrika binası satışından gelen peşin 10.500.000 TL ile mevcut Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'ye olan toplam 1.161.142.-Euro tutarındaki kredi borcunun tamamının kapatılması için Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ'ye yetki verilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %20,85,b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %23,86c) Mal varlığından elde edilen gelirin son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire oranı %2,17 olarak hesaplanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882443BIST