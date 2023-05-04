***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.05.2023 15:56
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04 Mayıs 2023 tarihli ve 17066 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146813
BIST
17:054.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0519,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0521,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0586
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:051.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|30.051.487
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.542.054.142
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|62.845.603
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|50.828.466
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|BURCE
|75,00
|97.229.238
|% -5,96
|
|ULAS
|15,19
|6.971.218
|% -5,53
|
|PAMEL
|170,40
|36.913.954
|% -5,33
|
|EUPWR
|79,70
|3.456.946.174
|% 1,59
|
|THYAO
|129,30
|3.220.914.820
|% 0,08
|
|KOZAL
|16,97
|2.854.598.521
|% 3,73
|
|EREGL
|31,28
|1.860.824.451
|% -0,06
|
|TUPRS
|67,90
|1.655.067.121
|% -1,59
|
|KOZAL
|16,97
|2.854.598.521
|% 3,73
|
|EKGYO
|5,56
|690.194.242
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,74
|1.053.196.322
|% 1,32
|
|YKBNK
|9,48
|576.116.738
|% 0,85
|
|EREGL
|31,28
|1.860.824.451
|% -0,06
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4821
|19,4888
|% 0,11
|
|Euro
|21,4787
|21,4940
|% -0,18
|
|Sterlin
|24,4248
|24,5473
|% 0,21
|
|Frank
|21,8757
|22,0075
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1806
|5,2066
|% 0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.182
|9.321
|94,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.517
|4.614
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.300
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,07
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,02
|