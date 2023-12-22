***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.12.2023 09:03
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21 Aralık 2023 tarihli ve 22408 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227917
BIST
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11:177.744
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,10
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1729,2091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0555
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1732,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0224
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:171.925,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,78
|Açılış
|: 1.925,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.577.810
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|7.960.786
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.212.495
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.979.397
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.614.140
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.860.546
|% -9,88
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|THYAO
|244,60
|1.410.480.393
|% -0,16
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|AKBNK
|39,34
|919.201.925
|% 0,61
|
|EREGL
|43,16
|819.644.943
|% 0,09
|
|ASTOR
|95,10
|793.882.327
|% 0,63
|
|ISCTR
|24,28
|1.245.490.781
|% 1,08
|
|CEMAS
|4,10
|193.854.219
|% -8,28
|
|BEGYO
|2,80
|117.459.479
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|296.235.666
|% 0,97
|
|YKBNK
|20,58
|594.780.784
|% -1,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2016
|29,2091
|% 0,19
|
|Euro
|32,1729
|32,1979
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9575
|37,1428
|% 0,23
|
|Frank
|33,9646
|34,1692
|% 0,19
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32ALFAS
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 909, 446 adet işlem
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11:30XU100
Endeks 7, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 16, 361.00 milyon TL de
-
11:30CEMAS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 302, 425 adet işlem
-
11:29UZERB
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 170.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094 adet işlem
-
11:28BAYRK
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 711 adet işlem