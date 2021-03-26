***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 14:05
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2021 tarihinde 2021/17 sayılı duyurusu ile firmamız 01.04.2021 tarihin den itibaren "ANA PAZAR" da işlem görmesine karar verilmiştir. Yatırımcılarımıza duyrulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920883
BIST
14:201.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:208,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1205
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:209,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1530
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:20445,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,21
|Açılış
|: 445,42
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:20
|BJKAS
|6,93
|527.844.918
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.232.773
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,12
|79.750.201
|% 9,31
|
|AVOD
|9,54
|632.823.804
|% -9,49
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|3.949.391
|% -7,27
|
|GARAN
|6,95
|1.753.753.841
|% -0,57
|
|AVOD
|9,54
|632.823.804
|% -9,49
|
|SISE
|7,32
|611.316.369
|% 1,39
|
|VESTL
|37,20
|610.571.217
|% 0,27
|
|BJKAS
|6,93
|527.844.918
|% 10,00
|
|GARAN
|6,95
|1.753.753.841
|% -0,57
|
|GSRAY
|3,76
|422.884.433
|% 5,32
|
|SKBNK
|1,20
|133.239.556
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|228.358.104
|% 0,93
|
|SISE
|7,32
|611.316.369
|% 1,39
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0530
|8,0600
|% 1,52
|
|Euro
|9,4918
|9,5086
|% 1,64
|
|Sterlin
|11,0406
|11,0960
|% 1,63
|
|Frank
|8,5133
|8,5645
|% 1,29
|
|Riyal
|2,1380
|2,1488
|% 1,37
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,63
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|3,00
|
|Tam
|2.941
|3.017
|12,96
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|6,27
|
|Çeyrek
|713
|730
|3,14
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|1,17
|