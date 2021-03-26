***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2021 tarihinde 2021/17 sayılı duyurusu ile firmamız 01.04.2021 tarihin den itibaren "ANA PAZAR" da işlem görmesine karar verilmiştir. Yatırımcılarımıza duyrulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920883BIST