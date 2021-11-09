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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 14:17
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin 09.11.2021 tarih ve 2021/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile
- Şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 11.950.000 TL nakden artışla 12.000.000 TL'ye artırılmasına,
- Artırılması planlanan 11.950.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketimizin daha önce Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben kullanılmasına,
- Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirketimizden ayrıca bir nakit çıkışı yaşanmayacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976249


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 26.482.468 % 9,96  
DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
VERTU 27,64 145.919.331 % 7,63  
GSDDE 4,26 28.774.765 % 7,58  
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Yarım 1.813 1.860 -0,32  
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Gümüş.Ons 24,40 24,43 -0,05  
Gümüş Gr. 7,60 7,62 0,00  
B. Petrol 83,69 83,69 0,26  
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