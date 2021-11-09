***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 14:17
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.11.2021 tarih ve 2021/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile
- Şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 11.950.000 TL nakden artışla 12.000.000 TL'ye artırılmasına,
- Artırılması planlanan 11.950.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketimizin daha önce Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben kullanılmasına,
- Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirketimizden ayrıca bir nakit çıkışı yaşanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976249
BIST
14:231.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:239,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0404
|Açılış
|: 9,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:2311,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0476
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:23569,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,29
|Açılış
|: 569,91
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TSPOR
|6,18
|26.482.468
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|VERTU
|27,64
|145.919.331
|% 7,63
|
|GSDDE
|4,26
|28.774.765
|% 7,58
|
|GSRAY
|4,19
|297.748.948
|% 6,89
|
|KARYE
|13,00
|161.995.349
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|357.245.776
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.696.709
|% -9,90
|
|INVEO
|28,86
|11.794.011
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,41
|30.185.311
|% -8,61
|
|GARAN
|10,85
|1.705.500.361
|% 0,65
|
|SISE
|9,36
|1.591.178.978
|% 4,35
|
|PETKM
|6,95
|1.456.630.406
|% 1,91
|
|THYAO
|18,26
|1.159.359.231
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,13
|940.676.071
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|940.676.071
|% 2,96
|
|PETKM
|6,95
|1.456.630.406
|% 1,91
|
|SISE
|9,36
|1.591.178.978
|% 4,35
|
|ODAS
|1,51
|252.371.982
|% 2,03
|
|GARAN
|10,85
|1.705.500.361
|% 0,65
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7143
|9,7180
|% 0,42
|
|Euro
|11,2640
|11,2700
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1536
|13,2195
|% 0,48
|
|Frank
|10,5937
|10,6575
|% 0,39
|
|Riyal
|2,5816
|2,5945
|% 0,33
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,70
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.750
|3.845
|-0,66
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,32
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,26
|