***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.11.2021 tarih ve 2021/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile- Şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 11.950.000 TL nakden artışla 12.000.000 TL'ye artırılmasına,- Artırılması planlanan 11.950.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketimizin daha önce Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben kullanılmasına,- Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirketimizden ayrıca bir nakit çıkışı yaşanmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976249BIST