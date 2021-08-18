***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2021 15:08
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 18.08.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 4,97 TL-5,03 TL fiyat aralığından 250.000 (İkiyüzellibin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.08.2021 tarihi itibariyle %48,96 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/08/2021 0 250.000 -250.000 14.937.000 14.687.000 % 49,79 % 49,79 % 48,96 % 48,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958967
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.451
15:018,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4983
En Düşük
8,4027
15:019,9448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
15:01487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|AGYO
|3,74
|50.097.483
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.736.487
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.153.590
|% 9,86
|
|KUTPO
|54,80
|47.356.558
|% -7,98
|
|EUHOL
|3,34
|25.472.863
|% -7,48
|
|VKING
|6,99
|42.621.052
|% -7,17
|
|PRZMA
|4,16
|12.010.297
|% -6,73
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% -6,17
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4786
|% 0,56
|
|Euro
|9,9419
|9,9448
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|
Seans Raporu
15:01
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16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, MARKA, YONGA, UFUK, AGYO
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16:35
ARZUM, SELVA, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:35
KUTPO, EUHOL, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, UFUK, DAGI, AGYO, MARKA
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16:20
ARZUM, BEYAZ, HATEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında